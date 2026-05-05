Adana\'da Mayıs\'ta Kar Yağışı

Adana'nın Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan kar yağışı, bahar mevsiminde meyve bahçelerini beyaza bürüdü.

Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor. Dünden bu yana yağan kar nedeniyle Saimbeyli ilçesi Gökmenler Mahallesi'nde çiçek açan meyve ağaçları ile fındık dalları, üzerlerine yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Meyvelerin kar altında kalması üreticileri endişelendirdi.

Feke ilçesinde ise küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar ise mayıs ayında kar yağışıyla bahar yerine kışı yaşadı. Kar yağışıyla birlikte merada bulunan koyunlar da beyaza büründü. Kar yağışının yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. - ADANA