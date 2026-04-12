Adana'da Sıcak Hava Dalgası Geliyor - Son Dakika
12.04.2026 10:25
Adana'da sıcaklıklar hafta ortasından itibaren 30 dereceye yükselebilir. Yağış azalacak, güneş doğacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselmeye başlayacak. Özellikle perşembe gününden itibaren etkisini artıracak sıcak hava dalgasıyla birlikte termometrelerin 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Kentte hafta başında yer yer bulutlu ve yağış ihtimalli bir gökyüzü öngörülürken, hafta ortasından itibaren ise yağışın etkisini kaybedeceği ve yerini güneşe bırakacağı tahmin ediliyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların 30 dereceye ulaşmasıyla birlikte kentte yazdan kalma günler yaşanacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, artışın Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasından kaynaklandığını belirtirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağına dikkat çekti. Nisan ayında Adana'da ortalama sıcaklıkların genellikle 20-25 derece bandında seyrettiği, ancak dönemsel olarak daha yüksek değerlerin görülebildiği ifade ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Adana'da önümüzdeki 7 gün için hava durumu şöyle:

"Pazartesi yer yer sağanak yağışlı, hava sıcaklığı gündüz 23 gece 15 derece. Salı sağanak geçişleri, hava sıcaklığı gündüz 24 gece 14 derece. Çarşamba parçalı bulutlu, hava sıcaklığı gündüz 25 gece 15 derece. Perşembe az bulutlu, hava sıcaklığı gündüz 27 gece 16 derece. Cuma güneşli hava sıcaklığı gündüz 28 gece 17 derece. Cumartesi hava açık ve sıcak, gündüz 29 gece 18 derece. Pazar günü ise yaz havası, gündüz 30 gece 19 derece." - ADANA

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Adana, Çevre, Son Dakika

“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

09:39
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
09:23
Aile hekimliğinde yeni dönem “İşveren“ tartışması bitiyor
Aile hekimliğinde yeni dönem! "İşveren" tartışması bitiyor
08:30
Ünlülere yeni dalga operasyon Eski hakem de gözaltında
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
08:24
Operasyonda yeni dalga Cem Adrian ve İlker İnanoğlu’na gözaltı kararı
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
07:57
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
07:43
Pakistan’dan ABD ve İran’a “Ateşkesi sürdürün“ çağrısı
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
