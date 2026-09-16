Adana Sarıçam'da çöpler birikti, mahalleli belediyeye kendi toplayarak tepki gösterdi - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da çöpler birikti, mahalleli belediyeye kendi toplayarak tepki gösterdi

Adana Sarıçam\'da çöpler birikti, mahalleli belediyeye kendi toplayarak tepki gösterdi
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda biriken çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, belediyenin ilgisizliğini protesto etmek için çöpleri kendi imkanlarıyla topladı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde cadde ve sokaklarda biriken çöpler vatandaşları canından bezdirirken, mahalle sakinleri çöpleri kendi elleriyle toplayarak belediyeye tepki gösterdi.

Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda biriken çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu. Çöp konteynerlerinin dolduğu ve çöplerin konteynerlerin dışına taştığı mahallede, bazı vatandaşlar tepki göstermek amacıyla yerdeki çöpleri kendi imkanlarıyla topladı.

"Hepimiz vergi veriyoruz ama belediye gelip buraya bakmıyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan vatandaşlardan Salih Acar, belediyenin mahalleye uğramadığını söyleyerek, "Bu mahalleye hiç bakmıyorlar. Buradaki çöplerin temizlenmesi lazım. Belediye buraya bakmıyor. Kendi imkanlarımızla topluyoruz. Kapılarımızı pencerelerimizi tozdan ve kokudan açamıyoruz. Burayı temizlemelerini ve mahallemize bakmalarını istiyoruz. Biz çöpleri kendi ellerimizle toplamak zorunda değiliz. Hepimiz vergi veriyoruz ama belediye gelip buraya bakmıyor" dedi.

"Yeter artık bıktık"

İbrahim Yüksel ise Sofulu çöplüğünün yan taraflarında olduğunu dile getirerek, "Burada bulunan çöpler toplanmıyor. Buranın çöp kokusu her yere yayılıyor. Biz artık burada duramıyoruz. Burada bulunan çöplerin kaldırılması lazım. Bizim buradaki çöplerimizi toplasınlar istiyoruz. Her taraf çöplük. Burası Sarıçam Belediyesi'nin sorumluluğunda. Yeter artık bıktık. Biz burada kokudan duramıyoruz. Büyüklerimizden rica ediyorum bu çöpleri kaldırsınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Adana Sarıçam'da çöpler birikti, mahalleli belediyeye kendi toplayarak tepki gösterdi - Son Dakika

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