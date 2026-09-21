Adana Seyhan'da ASKİ atıkları aylardır kaldırılmadı, mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika
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Adana Seyhan'da ASKİ atıkları aylardır kaldırılmadı, mahalleli tepki gösterdi

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Adana Seyhan\'da ASKİ atıkları aylardır kaldırılmadı, mahalleli tepki gösterdi
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Adana Seyhan'daki Küçükdikili Mahallesi'nde ASKİ altyapı çalışması sonrası boş arazilere bırakılan asfalt ve toprak atıkları aylardır kaldırılmıyor. Mahalle sakinleri, atıkların baharla otla kaplanıp böcek yuvası haline geldiğini, başvurulara rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

Adana'da vatandaşlar ASKİ tarafından yapılan altyapı çalışmasından sonra ortaya çıkan asfalt ve toprak atıklarının boş arazilere bırakılması ve uzun süredir kaldırılmamasına tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, defalarca yapılan ihbarlara rağmen atıkların aylardır kaldırılmadığını belirtti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları sonrasında ortaya çıkan asfalt ve toprak atıkları mahalledeki boş arazilere bırakıldı. Aradan aylar geçmesine rağmen atıkların kaldırılmadığını belirten vatandaşlar, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte bölgede otların büyüdüğünü ve atıkların böceklerin barınma alanı haline geldiğini söyledi.

"Bu sene başında altyapı çalışmaları yapıldı"

Mahalle sakini Emre Nalbant, altyapı çalışmaları sonrasında atıkların boş arazilere bırakıldığını belirterek, "Bu sene başında burada altyapı çalışmaları yapıldı. Daha sonra çıkartılan asfalt ve toprak, sokaktaki boş arazilere bırakıldı. Bu şekilde bırakıldı ve alınmadı" dedi.

"Baharın gelmesiyle atıkların üzeri otla kaplandı"

Atıkların uzun süre kaldırılmaması nedeniyle bölgede farklı bir sorun oluştuğunu ifade eden Nalbant, "Baharda atıkların üzeri otla kaplandı. Buralar dolayısıyla böcek yuvası haline geldi" diye konuştu.

"Belediye tarafından kayıt oluşturuldu"

Konuyla ilgili belediyeye başvurduğunu anlatan Nalbant, "Belediyeyi aradım, bu konuyla ilgili şikayetimi belirttim. Kayıt oluşturuldu denildi ama bir çözüme ulaşamadık" ifadelerini kullandı.

"Burası moloz dökme alanı değil"

Atıkların bırakıldığı alanın moloz dökme alanı olmadığını savunan Nalbant, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında burası moloz dökme alanı değil ama boş gördükleri için bırakıp gittiler. Belediye atık bedeli ve vergi almasına biliyor ama atığı toplamıyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan asfalt ve toprak atıklarının bir an önce bölgeden kaldırılmasını ve boş arazilerin temizlenmesini istiyoruz."

Kaynak: İHA
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