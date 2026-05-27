Adilcevaz'daki Doğal Güzellikler

27.05.2026 08:11
Adilcevaz'daki peri bacaları ve doğal oluşumlar, bölgeyi açık hava müzesine dönüştürüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yer alan peri bacaları ve Van Gölü kıyısındaki doğal oluşumlar, görenleri hayran bırakıyor. Özellikle son yıllarda etrafında vatandaşların inşaatlarda kullanmak için alınan kum birlikte ortaya çıkan mikrobiyalit yapılar, bölgenin adeta açık hava müzesine dönüşmesini sağladı.

Van Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan Adilcevaz, sadece tarihi dokusuyla değil, eşsiz doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. İlçede ortaya çıkan ve halk arasında elcevaz dokya "peri bacaları" olarak adlandırılan mikrobiyalitler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için büyüleyici görüntüler sunuyor. Binlerce yılda oluşan bu doğal yapılar, gün yüzüne çıkarken, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Doğa gözlemcisi Orhan Emen, "Adilcevaz'da bulunan doğal güzellikler elcevaz dokya dediğimiz peri bacalarıyla sınırlı değil. Süphan Dağı'nın heybetli görüntüsü, Arin Gölü ve Aygır Gölü'nün huzur veren atmosferi de bölgeyi cazibe merkezi haline getiriyor. Bölgedeki tarihi yapılar ve kaleler ise doğa ile tarihin iç içe geçtiği özel bir atmosfer sunuyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

