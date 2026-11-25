Adıyaman'da 1 milyon zeytin fidanının toprakla buluşturulması amacıyla hayata geçirilen "Adıyaman'da Zeytin Bereketi Projesi" çerçevesinde ilk aşamada 350 bin fidan dikildi.

Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyü'nde gerçekleştirilen programda konuşan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Adıyaman, sahip olduğu iklim ve toprak özellikleriyle zeytin yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Zeytin, yalnızca ekonomik değeri yüksek bir tarımsal ürün değil; aynı zamanda toprağımızın, kültürümüzün ve üretim geleneğimizin önemli bir parçasıdır. İlimiz merkez ve ilçelerinde 2014 yılında 20 bin dekar alanda üretim yapılırken bugün bu alan toplam 44 bin dekara, yaklaşık 1.600.000 adet zeytin ağacı varlığı ile yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu alanların artırılması, mevcut ağaç sayımızın ve zeytin üretim potansiyelimizin daha etkin değerlendirilmesi ve zeytinciliğin ilimiz ekonomisinde daha güçlü bir yer edinmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de daha sonra yaptığı konuşmada, "Projemizin ilk adımını atarak bu büyük hedef doğrultusunda harekete geçiyoruz. İstiyoruz ki Fırat'ın mavisi, zeytinin yeşiliyle buluşsun. Atatürk Barajı'nı bereketli sularıyla çevreleyen topraklarımız zeytin bahçeleriyle canlansın. Üreticimiz kazansın, Adıyaman'ımız tarımsal üretimde güçlü bir marka haline gelsin. Dünyada zeytinyağına olan talep artacak. Adıyaman'ın zeytinle olan bağı binlerce yıllık köklü geçmişi bizlere önemli bir avantaj sunmaktadır. Bugün 44 bin dekarda, Adıyaman'da 1,5 milyon olan zeytin ağacı sayısını önümüzdeki yıl toplam 69 bin dekarda 2,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Yani önümüzdeki yıl sonuna kadar 1 milyon zeytin ağacı daha dikeceğiz inşallah. Hepinizin gayretleriyle. Bu yıl için belirlenen 11 köyümüzde hazine arazileriyle birlikte şahıs arazilerinde de yapılacak olan dikimlerle il genelinde 350 bin fidanı projemizin ilk adımı olarak toprakla buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, vali yardımcıları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, köylüler ve çok sayıda vatandaş, projenin başlangıcı nedeniyle düzenlenen programa iştirak etti.