Afyonkarahisar\'da 4 ilçede tarım saha kontrolleri yapıldı

Afyonkarahisar'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve ürünlerin gelişim durumlarının yerinde takip edilmesi amacıyla dört ilçede saha kontrolleri yapıldı.

Bolvadin, Evciler, Dazkırı ve İhsaniye ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personellerince gerçekleştirilen kontrollerde hıyar, tütün, ayçiçeği, yem bitkileri, mısır ve yonca ekili alanlar incelendi.

Ürünlerin gelişim ve sağlık durumları değerlendirilirken, üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ekiplerin tarımsal üretim alanlarındaki saha kontrollerini sürdüreceği bildirildi.