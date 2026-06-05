Afyonkarahisar'da Dünya Çevre Günü Kutlaması - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dünya Çevre Günü Kutlaması

Afyonkarahisar\'da Dünya Çevre Günü Kutlaması
05.06.2026 14:53
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Öğrencilerin resim yarışmasıyla çevre bilinci artırıldı, ödüller verildi ve gösteriler yapıldı.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından çevre bilincini arttırmaya yönelik yapılan resimler büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çevrenin korunması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı ve ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, il protokolü üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda protokol konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri sahnelendi. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen gösteriler, etkinliğe renk kattı ve izleyicilerden alkış aldı. Program çerçevesinde düzenlenen 'Atma Onar, Yenisini Alma, Paylaş' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca Atık Pil Toplama Kampanyası'nda başarılı performans gösteren kurum ve okullara sertifika verilerek çevre konusunda gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Afyonkarahisar'da Dünya Çevre Günü Kutlaması - Son Dakika

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