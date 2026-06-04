Afyonkarahisar'da Hayvan Sağlığı Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Hayvan Sağlığı Çalışmaları

Afyonkarahisar\'da Hayvan Sağlığı Çalışmaları
04.06.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığına yönelik aşı, küpeleme ve destekleme çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması ve hayvansal üretimde kayıtlılığın sağlanmasına yönelik çalışmalar il genelinde devam ediyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başmakçı ve Şuhut ilçelerinde görevli teknik personeller tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama, küpeleme, tespit ve destekleme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen bu çalışmalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması, destekleme süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve üreticilerimizin Bakanlığımızca sağlanan desteklerden etkin şekilde yararlanması amaçlanmaktadır.

İl müdürlüğümüzce yürütülen hayvan sağlığı faaliyetleri, insan sağlığının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır. Özellikle aşılama çalışmalarıyla hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıkların önlenmesi, güvenilir hayvansal üretimin desteklenmesi ve toplum sağlığının korunması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başmakçı, Sağlık, Şuhut, Tarım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Afyonkarahisar'da Hayvan Sağlığı Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı Şarjör bitene kadar ateş etti Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü Genç kadın, hırsızların kapağını gevşettiği logar çukuruna düştü
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde
Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz’dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
12:14
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak
Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
11:51
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke’nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
Belgesel çekimi esnasında eşi arayan Fatih Tekke'nin verdiği tepkiye beğeni yağıyor
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
11:16
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi
10:16
Muhittin Böcek’ten yeni ifade: Özgür Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro nakit para verdim
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 12:49:42. #7.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Hayvan Sağlığı Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.