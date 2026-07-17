Afyonkarahisar\'da Nohut Demonstrasyon Kontrolleri

Afyonkarahisar genelinde nohut üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik kurulan demonstrasyon alanlarında tarım ekiplerinin teknik kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde görev yapan uzman teknik personeller, il genelindeki nohut demonstrasyon alanlarında detaylı saha incelemelerini sürdürüyor. Uygulamaların yaygınlaştırılması ve üreticilere doğrudan teknik destek sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, tarım arazileri adeta yakın markaja alındı.

Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, nohut bitkilerinin gelişim süreçleri yerinde gözlemleniyor. Yapılan kontrollerde özellikle bitki gelişim durumu ve fenolojik evreler, sahada uygulanan modern yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlı yoğunluğu,

üretim sürecini doğrudan etkileyen diğer çevresel faktörler değerlendiriliyor. - AFYONKARAHİSAR