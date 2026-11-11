Afyonkarahisar'da sisler arasından yükselen Karahisar Kalesi görsel şölen sundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sisler arasından yükselen Karahisar Kalesi görsel şölen sundu

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Afyonkarahisar\'da sisler arasından yükselen Karahisar Kalesi görsel şölen sundu
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Afyonkarahisar\'da sisler arasından yükselen Karahisar Kalesi görsel şölen sundu
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Afyonkarahisar'da gün doğumuyla kenti kaplayan sis, Karahisar Kalesi'nde etkileyici bir manzara oluşturdu. AKÜ'de görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın görüntülerinde tarihi kale sislerin arasından yükseldi.

Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan sis manzarası, kentin simgesi Karahisar Kalesi'nde seyri yüksek manzaralar oluşturdu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntüledi.

Yılmaz tarafından kaydedilen görüntülerde, sis bulutlarının Afyonkarahisar'ı kapladığı, tarihi Karahisar Kalesi'nin ise sislerin arasından yükseldiği görüldü. Gün doğumunun renkleriyle birleşen sis manzarası, izleyenlere görsel şölen sundu.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getiren görüntüler, Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzarayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da sisler arasından yükselen Karahisar Kalesi görsel şölen sundu - Son Dakika
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