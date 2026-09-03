Afyonkarahisar'da su ürünleri denetimleri Karamık Gölü'nde sürüyor
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri stoklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Karamık Gölü'nde kontrol tekneleri eşliğinde av yasağı denetimi gerçekleştirdi ve denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi.
Afyonkarahisar'da su ürünleri stoklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor.
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla kent genelindeki su kaynaklarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Karamık Gölü'nde kontrol tekneleri eşliğinde av yasağı denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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