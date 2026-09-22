Afyonkarahisar'dan Denizli'ye giden 3 balıkçı 120 ve 85 kiloluk yayın balığı yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'dan Denizli'ye giden 3 balıkçı 120 ve 85 kiloluk yayın balığı yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar\'dan Denizli\'ye giden 3 balıkçı 120 ve 85 kiloluk yayın balığı yakaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'dan Denizli'deki Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölü'ne giden üç amatör balıkçı, yaklaşık 120 ve 85 kilo olduğu tahmin edilen iki yayın balığı yakaladı. Balıkçılar, yaklaşık 2 saatlik uğraşla kıyıya çıkardıkları balıkları yakala-bırak anlayışıyla suya bıraktı.

Denizli'deki Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölünde balık tutan üç amatör balıkçı, yaklaşık 120 ve 85 kilo olduğunu tahmin edilen iki yayın balığı yakaladı.

Afyonkarahisar'dan Denizli'deki Recep Yazıcıoğlu Baraj Gölüne balık tutmak için giden üç arkadaş, iki büyük yayın balığı yakaladı. Amatör balıkçılar Recep Doğan, Mehmet Süleyman Çırak ve Recep Türkmen, ilk balığı yaklaşık iki saatlik uğraşın ardından kıyıya çıkardı. Gece yakaladıkları balığın ardından sabah oltalarına ikinci bir yayın balığı takıldı. Biri yaklaşık 120, diğeri ise 85 kilo ağırlığında olan iki yayın balığını yakalayan amatör balıkçılar, 2 günlük bekleyişin ardından ağlarına takılan büyük balıkları sudan çıkarmak için yaklaşık 2 saat çaba gösterdi.

İlk kez böyle bir av yakaladıklarını belirten Recep Doğan'ın anlattığına göre üç arkadaş, uzun uğraşın ardından balığı kıyıya almayı başardı. Yaklaşık 120 kilo olduğunu belirttikleri yayın balığını su kenarında muhafaza eden balıkçılar, daha önce bu barajda bu büyüklükte bir balık yakalamadıklarını söyledi.

"Gözlerimize inanamadık"

Av sezonu boyunca her hafta Recep Yazıcıoğlu Barajı'na geldiklerini belirten Recep Doğan, bu kez oltalarına takılan balıkların büyüklüğünün kendilerini şaşırttığını söyledi. Doğan, ilk balığı sudan çıkarmak için verdikleri mücadeleyi, "İlk defa Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda bu kadar büyük yayın balığı yakaladık. Arkadaşlarımla dün gece iki saat sudan çıkarmak için uğraştık ve gözlerimize inanamadık" ifadelerini kullanarak anlattı.

İki dev balık da suya bırakıldı

Recep Doğan, kendilerinin ve üyesi oldukları derneğinin yakala bırak anlayışını benimsediğini ifade ederek, "Bizler ve derneğimizin sloganı yakala bırak olduğu için balıkları suya geri bıraktık" dedi.

Kaynak: İHA
Recep YazıcıoğluDenizliGüncelAfyonYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü “Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı“ Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! "Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı"
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Mengen’deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“ AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
11:11
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki Gören dönüp bir daha baktı
Szoboszlai milli takım kampına öyle bir araçla geldi ki! Gören dönüp bir daha baktı
10:57
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul saldırısıyla ilgili ilk açıklama
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 11:41:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'dan Denizli'ye giden 3 balıkçı 120 ve 85 kiloluk yayın balığı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement