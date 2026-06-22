Ağın\'da Büyükbaş Hayvan Aşılama Çalışmaları

Elazığ'ın Ağın ilçesinde büyükbaş hayvanlarda aşılama ve küpeleme çalışmaları sürüyor.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde büyükbaş hayvanların sağlık durumlarının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla yürütülen aşılama, küpeleme, kayıt ve sağlık taraması çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy bazlı olarak sürdürülen çalışmalar çerçevesinde büyükbaş hayvanlar aşılanırken, kimliklendirme işlemleri için küpeleme uygulamaları da gerçekleştiriliyor. Ayrıca hayvanların kayıt sistemine dahil edilmesi sağlanırken, sağlık kontrolleri yapılarak muhtemel hastalıkların erken tespiti hedefleniyor.

Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların, ilçe genelindeki tüm köylerde planlanan program çerçevesinde devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ