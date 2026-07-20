Ağrı: Doğa, Tarih ve Sağlık Turizmi

Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Diyadin Kaplıcalarıyla dikkat çeken Ağrı, doğa, tarih ve sağlık turizmini aynı potada buluşturarak yılın dört mevsimi ziyaretçi ağırlayan önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı, doğa ve macera tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alırken, İshak Paşa Sarayı ve Diyadin Kaplıcaları da kentin turizm potansiyeline önemli katkı sunuyor.

Her yıl özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce dağcıyı ağırlayan Ağrı Dağı, dağcılık ve trekking faaliyetlerinin yanı sıra son dönemde enduro ve ATV yarışları gibi ekstrem spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen etkinliklerle spor turizminin çeşitlendirilmesi ve bölge ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor.

Kentte turizm hareketliliğinin yılın tamamına yayılması amacıyla kış turizmine yönelik tırmanış rotalarının geliştirilmesi ve turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı ise tarihi ve mimari özellikleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Selçuklu, Osmanlı ve Avrupa Barok mimarisinin izlerini taşıyan tarihi yapı, anıtsal taç kapısı, taş işçiliği, tek kubbeli camisi ve iki renkli taşlarla örülen minaresiyle öne çıkıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki saray, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olan Diyadin Kaplıcaları da 60-70 derece sıcaklığa ulaşan termal suları ve zengin mineral yapısıyla şifa arayanların uğrak noktaları arasında bulunuyor. Doğal traverten oluşumlarıyla da dikkat çeken kaplıcalar, artan konaklama yatırımlarıyla yıl boyunca daha fazla ziyaretçiye hizmet veriyor.

Öte yandan, Diyadin'de jeotermal kaynaklarla ısıtılan modern seralarda yılın 12 ayı tarımsal üretim gerçekleştirilirken, bu uygulama hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de jeotermal kaynakların farklı alanlarda değerlendirilmesine örnek oluşturuyor. - AĞRI