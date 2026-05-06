Hamur\'un yıllar önceki görüntüsü nostalji yaşattı

Ağrı'nın Hamur ilçesine ait 1980'li yıllardan kaldığı tahmin edilen bir fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İlçenin eski halini yansıtan kare, vatandaşları geçmişe götürdü.

Hamur ilçesinde yıllar önce çekilen ve dijital ortama aktarılan bir fotoğraf, ilçe sakinlerinin dikkatini çekti. Fotoğrafta dönemin taş yapıları, belediye otobüsü ve metal su kulesi yer aldı.

Sisli hava ve vatandaşların kışlık kıyafetleri, Ağrı'nın sert kış günlerini yansıtırken, eski mimari ile günümüzdeki yapılaşma arasındaki fark da gözler önüne serildi. - AĞRI