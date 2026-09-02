Ağrı Patnos Barajı'nda gün batımı gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyadı - Son Dakika
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Ağrı Patnos Barajı'nda gün batımı gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyadı

Ağrı Patnos Barajı\'nda gün batımı gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyadı
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Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı'nda gün batımıyla gökyüzü turuncu, kızıl ve sarı tonlara büründü. Bu renkler suya yansıyarak kartpostallık manzaralar oluşturdu ve doğa severlerin ilgisini çekti.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Barajı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünü kaplayan turuncu, kızıl ve sarı tonlar, suya yansıyarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulunan Patnos Barajı, gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarayla adeta görsel şölen sundu. Akşam saatlerinde güneşin batmasıyla birlikte gökyüzü turuncu, kızıl ve sarı tonlara bürünürken, barajın su yüzeyine yansıyan gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Günün yorgunluğunun geride bırakıldığı saatlerde baraj çevresinde oluşan manzara, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: İHA

Patnos, Çevre, Ağrı, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ağrı Patnos Barajı'nda gün batımı gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı Patnos Barajı'nda gün batımı gökyüzünü turuncu ve kızıl tonlara boyadı - Son Dakika
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