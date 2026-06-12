Ahlat'ta Arı Kuşları Objelerle Büyülüyor - Son Dakika
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Ahlat'ta Arı Kuşları Objelerle Büyülüyor

Ahlat\'ta Arı Kuşları Objelerle Büyülüyor
12.06.2026 11:17
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Ahlat'ta arı kuşları, kelebek ve güve avlarken fotoğraflandı. Doğal zenginlikler için koruma önemli.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğanın en renkli canlıları arasında yer alan arı kuşları, kelebek ve güve avlarken objektiflere yansıdı.

Dünyanın en renkli kuşlarından biri olarak kabul edilen ve Türkiye'de yaz aylarında sıkça görülen göçmen kuş türlerinden olan arı kuşları, Ahlat-Adilcevaz kara yolu güzergahında bulunan toprak yamaçlar ile kumlu ve dik kıyılardaki yuvalarında yaşamlarını sürdürüyor. Bölgenin doğal zenginlikleri arasında yer alan arı kuşları, renkli tüyleri ve zarif uçuşlarıyla dikkat çekiyor.

Doğada sıkça gözlemlenen arı kuşlarının, beslenmek amacıyla arı, kelebek, güve ve çeşitli sinek türlerini avladığı anlar Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) Başkanı fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay'ın objektifine yansıdı. Hızlı ve çevik hareketleriyle dikkat çeken kuşlar, havada yakaladıkları böceklerle beslenerek ekosistemde önemli bir görev üstleniyor.

İlkbahar ve yaz aylarında bölgede yoğun olarak görülen arı kuşları, özellikle doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Canlı renkleri ve sürü halinde hareket etmeleriyle dikkat çeken arı kuşları, Ahlat'ın doğal güzelliklerine ayrı bir renk katıyor.

Uzmanlar, arı kuşlarının doğadaki böcek popülasyonunun dengelenmesine katkı sağlayan önemli türlerden biri olduğunu belirterek, yaşam alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ahlat'ta Arı Kuşları Objelerle Büyülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Beyaztaş Ahmet Beyaztaş:
    çok güzel ya Ahlat'ta böyle şeyler görülüyor muymuş hiç bilmiyordum ?? bizim küçük şehrimizde de böyle kuşlar var mı acaba böyle renkli hayvanlara hiç dikkat etmemiş olabilirim ?? çok ama çok güzel birşey vallahi doğa korunmalı kesin 0 0 Yanıtla
  • Sabahattin Bingöl Sabahattin Bingöl:
    harika kuşlar abi ?? ama ne yazık ki bu işleri kadınlar halletseydi daha iyi olurdu daha dikkatli yaparlardı ?? neyse yine de doğa güzel kalsın en azından şu fotoğrafçı adamlar bari bunu görsün ve paylaşsın diye uğraşıyo tşk ederiz ona 0 0 Yanıtla
  • Duygu Gökkol Duygu Gökkol:
    yine aynı şey ya kuşlar güzel ama insanlar bir sürü habitatını yok ediyo ve sonra fotoğraf çekip paylaşıyo sanki bir şey yaptıysalar gibi ders almayacak miyiz artık 0 0 Yanıtla
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