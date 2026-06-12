Peru Polisi Dünya Kupası Maskotu Kılığına Girerek Uyuşturucu Kaçakçısını Yakaladı

Peru polisi, 12 Haziran Cuma günü Lima'da uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan bir şüpheliyi tutuklamak için Dünya Kupası maskotu kılığına girerek bir operasyon düzenledi. Peru Ulusal Polisi'nin Grupo Terna birimi, başkentin San Juan de Lurigancho bölgesinde "Pichichi" takma adıyla bilinen bir şüpheliyi hedef alarak baskın düzenledi.