e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı - Son Dakika
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e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı

12.06.2026 11:16
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TEDB Başkanı Akçam, e-Devlet'te kira sözleşmesine düzeltme ve güncelleme fonksiyonu eklendi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, e-Devlet'ten yapılan kira sözleşmesine hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonu eklendiğini belirterek, "Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek." dedi.

Akçam, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanlığının, e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerinin 4 Kasım 2024 itibarıyla vatandaşların, 9 Mayıs 2025 itibarıyla da emlak danışmanı ve yetkili kişilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Hem vatandaşların hem de emlakçıların resmi kurumlarla işlemlerini güvenli, hızlı ve şeffaf şekilde yürüttüğünü vurgulayan Akçam, e-Devlet e-Kira Sözleşmesi hizmetinde 3'üncü fazın devreye alındığını bildirdi.

"Karşı taraf onaylamadıkça sözleşme yasal geçerliliğini koruyacak"

Akçam, yeni düzenlemelere ilişkin şöyle konuştu:

"Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için vatandaşların bu yöndeki yoğun talepleri üzerine 'Hata Düzelt' ve 'Güncelle' fonksiyonu eklendi. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek."

Güncelleme işlemlerinin, barkodlu belgenin oluşturulmasını takip eden 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin, ana sözleşmeye bağlı "ek protokol" olarak düzenlenebileceğini anlattı. Karşı tarafça onaylanmayan güncelleme taleplerinde ise mevcut sözleşmenin yasal geçerliliğini korumaya devam edeceğine işaret eden Akçam, sistemle ilgili güncellemelerin de sürdüğünü dile getirdi.

Sektör temsilcilerine uzmanlarca eğitim verilecek

Akçam, emlakçıların da uygulamaya geçişte herhangi bir sorun yaşamadığını hem vatandaşların hem de sektör temsilcilerinin e-kira sözleşmesini kullandığını belirterek, "Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verilecek. Yakında tüm sektör için zorunlu olacak uygulamanın detayları uzmanlarca anlatılacak." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, E-Devlet, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sema Nilay Baysal Sema Nilay Baysal:
    yani eski moda kağıt sözleşmelerin yerini almışız teknoloji her şeyi değiştirio da insanlar hala halkayı kağıda vurmaya alışkın 0 0 Yanıtla
  • Şermin Kizildag Şermin Kizildag:
    ben geçen ay kira sözleşmesini e devletten yapmıştım ve rakamda bir hata olmuştu çok uğraştım onu düzeltmek için şimdi bu fonksiyon eklenince çok rahat olacak herkes için gerçekten 0 0 Yanıtla
  • İlker Spor İlker Spor:
    güzel bir adım atılmış sonunda da avrupada böyle sistemler çok sağlam işliyo biz de adım adım gidiyoz en azından böyle hızlı güncellemeler sayesinde hata düzeltme imkanı olması iyi 0 0 Yanıtla
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