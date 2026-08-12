UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e çoşkulu karşılama - Son Dakika
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UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e çoşkulu karşılama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Şirin, serbest bırakılmasının ardından evinin önünde taraftarlar tarafından çoşkuyla karşılandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar çıktı. Şirin hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

65 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ PARA VE ZİYNET EŞYASINI AÇIKLADI

Sebahattin Şirin, savcılık ifadesinde evinde ele geçirilen 65 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasına ilişkin açıklamada bulundu. Şirin, söz konusu para ve ziynet eşyasının birikim ve düğün takılarından oluştuğunu savundu.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e çoşkulu karşılama

“ÖCALAN” SLOGANI İÇİN İFADE VERDİ

Şirin, hastaneye sevki sırasında attığı “Öcalan” sloganına ilişkin de savcılıkta açıklama yaptı. Sebahattin Şirin, söz konusu sloganı Terörsüz Türkiye sürecine destek amacıyla söylediğini öne sürdü.

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e çoşkulu karşılama

EVİNİN ÖNÜNDE TARAFTARLAR KARŞILADI

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen Sebahattin Şirin serbest bırakıldı. Şirin, serbest bırakılmasının ardından evinin önünde taraftarlar tarafından karşılandı.

Galatasaray, Ev hapsi, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e çoşkulu karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman A Osman A:
    Böyle görüntüler sadece bizim ülkede olur.Rezillik !!!! 18 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net Pinokyo Net:
    vah güzel ülkemin 25 senede geldiği duruma bak. 8 3 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Pekeke Sempazitanları 10 0 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Karşılama yapanların yarısı “ Apo’yu meclisede getirirler” diye , Erdoğan’ı eleştiren karşı seçmen. ilginç. 7 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    yoo akepeliler daha geçen hafta stad da beraberlerdi 2 4 Yanıtla
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