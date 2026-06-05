AK Parti Zonguldak Teşkilatı'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Zonguldak Teşkilatı'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Açıklaması

AK Parti Zonguldak Teşkilatı\'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Açıklaması
05.06.2026 12:56
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AK Parti Zonguldak Teşkilatı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında sahilde basın açıklaması yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Başkan Yardımcısı Züleyha Arıman, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, Sıfır Atık Hareketi ve COP31 ev sahipliğine vurgu yaparak, çevreyi korumanın vatanı korumak olduğunu belirtti.

AK Parti Zonguldak Teşkilatı 5 Haziran Dünya Çevre gününü kutladı.

5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak Çevre Şehircilik Birim Başkanları tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Zonguldak'ta da AK Parti Çevre ve Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Züleyha Arıman, Ana Kademe, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının katılımıyla hükümet binası altında bulunan sahil şeridinde açıklama yaptı.

Başkan Arıman açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bugün; toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günüdür. Çünkü artık doğa susmuyor. Kuruyan nehirlerle, yanan ormanlarla, kirlenen denizlerle ve

bozulan iklim dengesiyle insanlığa şunu haykırıyor: ya tabiatla uyum içinde yaşayacağız ya da geleceğimizi kendi ellerimizle tüketeceğiz. Türkiye, bu çağrı karşısında geri duran değil; irade ortaya koyan büyük bir medeniyet

yürüyüşünün adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yalnızca bir çevre politikası değil; Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur. Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliğidir. Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su; geleceğe bırakılan bir umut mührüdür. Biz; betona teslim olmuş şehirler değil, nefes alan şehirler; tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla, millet bahçeleriyle, yeşil şehircilik anlayışıyla ve çevre

dostu kalkınma hamleleriyle Türkiye, geleceği bugünden inşa etmektedir. Çünkü biz inanıyoruz ki; Çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmaktır. Bir damla suyu korumak medeniyeti korumaktır. ve bugün Türkiye, yalnızca kendi çevresini koruyan bir ülke değil; çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel ölçekte söz söyleyen öncü ülkelerden biridir. Bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olarak ülkemiz, Kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacaktır. 196 ülkenin temsilcilerini buluşturacak bu tarihi zirve, yalnızca bir diplomasi platformu değil; insanlığın ortak geleceğine ilişkin kararların şekilleneceği küresel bir vicdan buluşması olacaktır. Türkiye, COP31 sürecinde de Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya ilan ettiği "Daha Adil Bir

Dünya Mümkün" anlayışını rehber edinerek; çevre, iklim ve kalkınma politikalarında hakkaniyeti savunmaya, doğruları söylemeye ve insanlık adına ortak sorumluluk üstlenmeye devam edecektir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı; sadece ekonomik kalkınmanın değil, çevreyle uyumlu büyümenin, tabiatla barışık şehirlerin, temiz enerjinin, güçlü çevre politikalarının ve yeşil geleceğin yüzyılı olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre AK Parti Zonguldak Teşkilatı'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Açıklaması - Son Dakika

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