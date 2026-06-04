İspanya Kraliyeti\'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

İspanya tahtının bir numaralı varisi Veliaht Prenses Leonor, askeri kariyerinde eşi benzeri görülmemiş bir ilke imza atarak adını kraliyet tarihine altın harflerle yazdırdı. Geleceğin İspanya Kraliçesi, askeri eğitim programının en zorlu aşamalarından biri olan temel paraşüt eğitimini üstün başarıyla tamamlayarak "Paraşütçü Komando" brövesini göğsüne taktı.

BABASINI VE DEDESİNİ GERİDE BIRAKTI

Murcia bölgesinde gerçekleştirilen ve iki hafta süren yoğunlaştırılmış eğitime yaklaşık 50 askeri öğrenciyle birlikte katılan Prenses Leonor, otomatik açılan paraşütlerle uçaktan atlayış görevlerini sıfır hatayla yerine getirdi.

Bu zorlu eğitimi başarı diplomasıyla taçlandıran genç prenses, İspanyol kraliyet tarihinde bu unvanı ve bröveyi kazanan ilk kraliyet mensubu olma unvanını elde etti. Leonor’un bu başarısı, askeri eğitimleri sırasında paraşüt kursunu tamamlamayan babası Kral 6. Felipe ve dedesi Juan Carlos’u da geride bıraktığını gösterdi.

KRAL FELIPE: "KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

İspanyol Kraliyet Sarayı tarafından paylaşılan görüntülerde; uçaktan gözünü kırpmadan atlayan, ağır askeri ekipmanlarını tek başına taşıyan ve eğitim arkadaşlarının atlayışlarını heyecanla izleyerek onları tebrik eden bir prenses profili dikkat çekti.

İspanya Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda kameraların karşısına geçen Kral 6. Felipe, kızının gösterdiği üstün çabadan gurur duyduğunu belirterek, 3 yıllık zorlu askeri eğitim sürecinin sonuna gelen Leonor’un çok yakında pilotluk eğitimini de tamamlayacağı müjdesini verdi.

PAPA'YI KARŞILAYACAK

Tarihi başarının ardından "Komando" Prensesi oldukça yoğun bir protokol takvimi bekliyor. Prenses Leonor; Murcia Bölgesi Altın Madalyası, Bölgesel Meclis Altın Madalyası ve San Javier Altın Madalyası ile ödüllendirilecek. Ayrıca San Javier Belediyesi tarafından kendisine "Fahri Hemşehri" unvanı takdim edilecek.

Genç prenses, askeri kamptaki başarılarının ardından 6 Haziran'da başkent Madrid'e dönerek, resmi bir ziyaret için İspanya'ya gelecek olan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'yu karşılamak üzere kraliyet ailesindeki yerini alacak.