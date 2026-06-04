İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

İspanya Kraliyeti\'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı
04.06.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya tahtının varisi Prenses Leonor, askeri eğitiminde babası Kral Felipe ve dedesi Juan Carlos’un bile tamamlayamadığı paraşüt kursunu başarıyla bitirerek ülke tarihine geçti; "Paraşütçü Komando" brövesi alan ilk kraliyet üyesi olan genç prenses, uçaktan atladığı tatbikatlardaki cesaretiyle büyük takdir topladı.

İspanya tahtının bir numaralı varisi Veliaht Prenses Leonor, askeri kariyerinde eşi benzeri görülmemiş bir ilke imza atarak adını kraliyet tarihine altın harflerle yazdırdı. Geleceğin İspanya Kraliçesi, askeri eğitim programının en zorlu aşamalarından biri olan temel paraşüt eğitimini üstün başarıyla tamamlayarak "Paraşütçü Komando" brövesini göğsüne taktı.

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

BABASINI VE DEDESİNİ GERİDE BIRAKTI

Murcia bölgesinde gerçekleştirilen ve iki hafta süren yoğunlaştırılmış eğitime yaklaşık 50 askeri öğrenciyle birlikte katılan Prenses Leonor, otomatik açılan paraşütlerle uçaktan atlayış görevlerini sıfır hatayla yerine getirdi.

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

Bu zorlu eğitimi başarı diplomasıyla taçlandıran genç prenses, İspanyol kraliyet tarihinde bu unvanı ve bröveyi kazanan ilk kraliyet mensubu olma unvanını elde etti. Leonor’un bu başarısı, askeri eğitimleri sırasında paraşüt kursunu tamamlamayan babası Kral 6. Felipe ve dedesi Juan Carlos’u da geride bıraktığını gösterdi.

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

KRAL FELIPE: "KIZIMLA GURUR DUYUYORUM"

İspanyol Kraliyet Sarayı tarafından paylaşılan görüntülerde; uçaktan gözünü kırpmadan atlayan, ağır askeri ekipmanlarını tek başına taşıyan ve eğitim arkadaşlarının atlayışlarını heyecanla izleyerek onları tebrik eden bir prenses profili dikkat çekti.

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

İspanya Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda kameraların karşısına geçen Kral 6. Felipe, kızının gösterdiği üstün çabadan gurur duyduğunu belirterek, 3 yıllık zorlu askeri eğitim sürecinin sonuna gelen Leonor’un çok yakında pilotluk eğitimini de tamamlayacağı müjdesini verdi.

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

PAPA'YI KARŞILAYACAK 

Tarihi başarının ardından "Komando" Prensesi oldukça yoğun bir protokol takvimi bekliyor. Prenses Leonor; Murcia Bölgesi Altın Madalyası, Bölgesel Meclis Altın Madalyası ve San Javier Altın Madalyası ile ödüllendirilecek. Ayrıca San Javier Belediyesi tarafından kendisine "Fahri Hemşehri" unvanı takdim edilecek.

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

Genç prenses, askeri kamptaki başarılarının ardından 6 Haziran'da başkent Madrid'e dönerek, resmi bir ziyaret için İspanya'ya gelecek olan Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'yu karşılamak üzere kraliyet ailesindeki yerini alacak.

İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı
İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı

Juan Carlos, Komando, İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İspanya İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Hacıosmanoğlu, Miami’deki sahaya çıkıp top oynadı Hacıosmanoğlu, Miami'deki sahaya çıkıp top oynadı
Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü

22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:40
Şampiyon oldular, Kim’i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar
Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar
20:24
Evren Göz, Osimhen’i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler
Evren Göz, Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 23:35:14. #.0.5#
SON DAKİKA: İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komanda prenses Leonor bröveyi taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.