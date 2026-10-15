Akçakoca Belediyesi, 2019'daki sele benzer risklere karşı Sarma Deresi'ni temizledi - Son Dakika
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Akçakoca Belediyesi, 2019'daki sele benzer risklere karşı Sarma Deresi'ni temizledi

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Akçakoca Belediyesi, 2019\'daki sele benzer risklere karşı Sarma Deresi\'ni temizledi
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Meteorolojinin Batı Karadeniz sel uyarısının ardından Akçakoca Belediyesi, Sarma Deresi'nde taşkın riskine karşı temizlik yaptı. 15 Temmuz Parkı çevresindeki yatağa sürüklenen çalı ve atıklar temizlendi; çalışma, 2019'daki sel felaketine benzer olumsuzlukları önlemeyi amaçlıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri, Meteorolojinin Batı Karadeniz için yaptığı sel uyarısının ardından Sarma Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Meteorolojinin Batı Karadeniz Bölgesi için yaptığı sel uyarısının ardından Akçakoca Belediyesi ekipleri, taşkın riskine karşı ilçe genelinde tedbirlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, Değirmenağzı mevkisinden Karadeniz'e dökülen Sarma Deresi'nin yatağında iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.

Akçakoca Belediyesinden yapılan açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Parkı çevresindeki dere yatağına sürüklenen çalı ve atıkların temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, 2019 yılında yaşanan sel felaketine benzer olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ekipler tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
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