Akçakoca'da Denize Girilmemesi Kararı - Son Dakika
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Akçakoca'da Denize Girilmemesi Kararı

Akçakoca\'da Denize Girilmemesi Kararı
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Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ağustos'ta Akçakoca'da denize girilmemesi kararı alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Ağustos 2026 günü denize girilmemesi kararı alındı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 15 Ağustos saat 13: 00 ile 00.00 arasında denize girilmemesi kararı alındığı bildirildi. Yapılan açıklama "İlçemiz sahil ve plajlarında meydana gelen olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle vatandaşımızın can güvenliğini korumak amacıyla 15 Ağustos 2026 günü saat 13: 00 ile 00: 00 arasında denize girilmemesi yönünde kararı alınmıştır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü-uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz" denildi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, Ağustos, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akçakoca'da Denize Girilmemesi Kararı - Son Dakika

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