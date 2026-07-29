Akçakoca\'da Denize Giriş Yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmemesi kararı alındı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 29 Temmuz saat 12.00 itibarıyla denize girilmemesi kararı alındığı bildirildi. Yapılan açıklama "İlçemiz sahil ve plajlarında meydana gelen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşımızın can güvenliğini korumak amacıyla 29 Temmuz 2026 günü saat 12: 00'dan itibaren denize girilmemesi kararı alınmıştır. Cankurtaran ekiplerimizin bayraklarla, sahil güvenlik unsurlarının sözlü/uygulamalı olarak bildireceği uyarılara titizlikle uyulması ve vatandaşlarımızın alınan karar konusunda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz" denildi.