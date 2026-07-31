Akçam Konaklamalı Orman Turizm Alanı’nda ilk etap çalışmaları başladı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Su Oluğu Keçikalesi bölgesinde hayata geçirilen Akçam Konaklamalı Orman Turizm Alanı Projesi'nde ilk etap çalışmaları başladı. Yaklaşık 500 bin metrekarelik alanı kapsayan proje kapsamında kır lokantası, kafeterya ve bungalovların yapımı devam ediyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yalçın, projenin ilçenin turizm potansiyeline önemli katkı sunacağını belirterek şunları söyledi: "Akdağmadeni Belediyesi olarak vizyon projelerimizden birini daha hayata geçiriyoruz. Su Oluğu Keçikalesi bölgesinde kurulacak kırsal turizm, ekoturizm ve glamping alanlarının birinci etap inşaat çalışmalarına başladık. Akçam Konaklamalı Orman Turizm Alanı; doğayla uyumlu yapıları, peyzaj düzenlemeleri, sosyal tesisleri ve sportif alanlarıyla ilçemize etap etap değer katacak. İkinci ve üçüncü etapların tamamlanmasıyla proje, doğaseverler için eşsiz bir buluşma noktası haline gelecektir. Doğal güzellikleri ve eşsiz ormanlarıyla İç Anadolu Bölgesi'nde öne çıkan Akdağmadeni, bu projemizle bölge turizminin önemli duraklarından biri olmaya hazırlanıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.