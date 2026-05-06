Akdamar Adası\'nda Bahar Şöleni

06.05.2026 02:52
Akdamar Adası, bahar mevsiminde açan çiçeklerle dolup taştı, fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sundu.

Van Gölü'nün incisi Akdamar Adası, baharın gelişiyle birlikte adeta renklerin dans ettiği bir doğa şölenine sahne oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklerin açması ve badem ağaçlarının beyaz-pembe tonlara bürünmesi, adayı ziyaret edenlere kartpostallık manzaralar sundu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, ilkbaharda açan badem ağaçlarıyla güzel manzaralar oluşturdu. Özellikle tarihi kilise çevresinde yoğunlaşan çiçeklenme, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Doğanın uyanışıyla birlikte yeşilin ve rengarenk çiçeklerin oluşturduğu uyum, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler ortaya çıkardı. Baharın en güzel tonlarını yansıtan ada, hafta sonu yoğunluğu yaşarken, ziyaretçiler hem doğanın tadını çıkardı hem de Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Yetkililer, ziyaretçilerin doğaya zarar vermemeleri ve çevre temizliğine dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Her yıl bu dönemde farklı bir güzelliğe bürünen Akdamar Adası, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

İstanbul'dan geldiklerinin ifade eden Aysel Cenikli, "Van, Kars, Erzurum turuna çıktık. Ama Van'ı çok beğendim. Çok güzel bir yer. İlk defa geldim ama çok pişman oldum daha önce gelmediğime. Çok güzel bir yer gerçekten. Hele ağaçlara bayıldık. Kilise çok güzel. Çok hoş. Her şey çok güzel" - VAN

Kaynak: İHA

