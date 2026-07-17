Mersin'de parklar kapsamlı bakımdan geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de parklar kapsamlı bakımdan geçiyor

Mersin\'de parklar kapsamlı bakımdan geçiyor
17.07.2026 11:07  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Akdeniz Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Çim biçme, ağaç budama, aydınlatma onarımı ve kent mobilyalarının yenilenmesi gibi işlemler eş zamanlı yürütülüyor.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve estetik ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla park ve yeşil alanlarda periyodik bakım çalışmalarına hız verdi. Hazırlanan program doğrultusunda ilçe genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda parkların bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında çim biçme ve ağaç budama işlemleri yapılırken, arızalı aydınlatma sistemleri de onarılarak parkların akşam saatlerinde daha güvenli kullanılması sağlanıyor. Ekipler ayrıca kullanım nedeniyle yıpranan bank ve kamelyaları tamir edip boyarken, kullanım ömrünü tamamlayan çöp kovalarını da yenileriyle değiştiriyor.

Çalışmaları değerlendiren Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, parkların vatandaşların nefes aldığı ve çocukların güvenle vakit geçirdiği alanlar olduğunu belirtti.

Parkları kendi evleri gibi gördüklerini ifade eden Beşikci, ilçenin estetiğini korumak, yeşil dokuyu güçlendirmek ve sosyal yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyledi. Beşikci, zamanla oluşan yıpranmaların giderildiğini, kent mobilyalarının yenilendiğini ve çevre düzenlemeleriyle daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Belediye yetkilileri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının hazırlanan planlama kapsamında ilçe genelindeki tüm mahallelerde devam edeceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Yerel Haberler, Mersin Akdeniz, Mersin, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mersin'de parklar kapsamlı bakımdan geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı Hastaneden bebek kaçırma girişiminin ardından dram çıktı
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Milli Savunma Bakanlığı’ndan S-400 açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

11:20
Aziz Yıldırım’dan Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Elinden aldı
Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
11:05
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Dünya Kupası finalinin hakemi belli oldu! Haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
10:36
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’dan ilk görüntü
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 11:37:52. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de parklar kapsamlı bakımdan geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.