Akgöl'ün Doğal Dönüşümü - Son Dakika
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Akgöl'ün Doğal Dönüşümü

29.06.2026 10:41
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Kuruyan Akgöl, bu yıl yeniden canlandı ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Van'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Akgöl, geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. Bir zamanlar araçların, eşeklerin ve çeşitli hayvan sürülerinin geçiş güzergahı olarak kullanılan Akgöl, bu yıl kurumayınca doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan ve küresel iklim değişikliği ile kuraklığın en acı sembollerinden biri haline gelen Akgöl, adeta küllerinden doğdu. Sadece iki yıl öncesine kadar tamamen kuruyarak çatlayan tabanında araçların gezdiği, hayvanların üzerinden geçtiği göl, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte eski ihtişamına kavuştu. Canlanan doğası ve geri dönen göçmen kuşlarıyla Akgöl, şimdilerde fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin yeni gözbebeği haline geldi. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve çöl görüntüsünü andıran Akgöl, çevre halkında büyük bir üzüntü yaşatmıştı. Üzerinde otomobillerin yarıştığı, küçükbaş hayvan sürülerinin yürüdüğü o çorak arazi, son iki yıldaki yoğun kar ve bahar yağmurlarıyla birlikte yeniden suyla doldu. Gölün su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, bölgeyi terk eden onlarca kuş türü de yuvalarına geri dönmeye başladı. Akgöl'deki bu muhteşem dönüşüm, kısa sürede çevre illerdeki ve bölgedeki fotoğrafçıların da dikkatini çekti. Kuruyan çorak arazinin yerini alan masmavi sular, batan güneşin yansıması ve kuşların dansı, muazzam kareler yakalamak isteyen fotoğrafçılar için doğal bir stüdyo oluşturdu. - VAN

Kaynak: İHA

Turizm, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akgöl'ün Doğal Dönüşümü - Son Dakika

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