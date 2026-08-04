Akıllı Sera Teknolojileri Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akıllı Sera Teknolojileri Eğitimi

Akıllı Sera Teknolojileri Eğitimi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NÖHÜ'de Akıllı Sera Programı ile tarımda yapay zeka ve otomasyon eğitimi veriliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Bor Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Akıllı Sera Teknolojileri Programı, tarımsal üretimi yapay zeka, otomasyon, robotik sistemler ve dijital teknolojilerle buluşturarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştiriyor.

Program kapsamında öğrencilere programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, elektrik-elektronik, otomasyon, sensör teknolojileri, akıllı sulama sistemleri ve topraksız tarım alanlarında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

NÖHÜ Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Arslan, dünyanın ciddi bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek tarım sektörünün de bu değişimin dışında kalamayacağını söyledi. Geleneksel tarım yöntemlerinin yapay zeka ve dijital teknolojilerle farklı bir noktaya taşındığını ifade eden Arslan, "Bütün dünya için hayati öneme sahip olan suyu daha az kullanarak daha fazla tarımsal çıktı elde etmeyi amaçlıyoruz. Sensörler, robotlar ve dijital sistemlerle tarımı başka bir noktaya taşıyoruz. Hem daha fazla üretiyor hem de daha fazla kazanç sağlıyoruz" dedi.

NÖHÜ Öğretim Görevlisi Busenaz Kaya ise, küresel ısınma ve su krizinin tarımsal üretimde yeni yöntemleri zorunlu hale getirdiğini söyleyerek, "Gelecekte çölde dahi sera kurarak ürün yetiştirebilecek teknolojilere sahip olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcisi Murat Polat da akıllı sera sistemlerinin verimliliği önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Geleneksel tarımda elde edilen ürün miktarı sınırlıyken, akıllı sera sistemlerinde yapay zeka ve teknoloji sayesinde verim birkaç kat artırılabiliyor. Topraksız tarım ve akıllı sera sektöründe ciddi bir yetişmiş personel açığı bulunuyor. Tarımda güçlü olan ülkeler ekonomik olarak da güçlüdür" diye konuştu.

Programın teknoloji ile tarımı bir araya getiren kapsamlı bir eğitim sunduğunu belirten NÖHÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Şen de, "Programlama, yapay zeka, makine öğrenmesi, otomasyon, elektrik ve elektronik alanlarındaki temel bilgilerin tarıma nasıl uygulanacağını bu bölümde öğrenebilirsiniz. Hem teknolojiye hem de doğaya ilgi duyan gençleri bölümümüze bekliyoruz" dedi.

Program öğrencilerinden Şule Can da aldığı eğitimin iş hayatında kendisine önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Teknolojiyle bütünleşmiş olması nedeniyle bölümü tercih ettiğini belirten Can, "Bu bölümde eğitim almaktan çok mutluyum. Hayalim kendi topraksız tarım seramı kurmak" şeklinde konuştu.

Akıllı Sera Teknolojileri Programı ile suyun daha verimli kullanılması, üretim maliyetlerinin azaltılması, ürün veriminin artırılması ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Çevre, Bor, Son Dakika

Son Dakika Çevre Akıllı Sera Teknolojileri Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Büyükçekmece’de toprak kayması meydana geldi Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Tuzla’da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın teknelere sıçradı

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 16:48:02. #7.12#
SON DAKİKA: Akıllı Sera Teknolojileri Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.