Almanya'da Sığırları Etkileyen Bilinmeyen Virüs Alarmı - Son Dakika
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Almanya'da Sığırları Etkileyen Bilinmeyen Virüs Alarmı

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Almanya'nın güneyindeki çiftliklerde sığırlarda ateş, ishal ve süt azalmasına neden olan yeni bir virüs yayılıyor. Friedrich Loeffler Enstitüsü, sivrisineklerle bulaşan virüsün Schmallenberg virüsü grubundan olduğunu, insanlar için risk oluşturmadığını ancak takip gerektirdiğini açıkladı.

Almanya'da hayvan sağlığı konusunda otorite kurum olan Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI), ülkenin güneyindeki çiftlerdeki sığırlarda ateş ve ishale neden olan, daha az süt vermelerine yol açan bilinmeyen bir virüsün yayılmaya başladığını bildirdi.

Almanya'nın güneyindeki çiftliklerde sığırları etkileyen bir virüs alarmı verildi. Ülkede hayvan sağlığı konusunda otorite kurum olan Friedrich Loeffler Enstitüsü (FLI), Baden Württemberg eyaletindeki çiftliklerden alınan numunelerde sığırlarda ateş ve ishale neden olan, daha az süt vermelerine yol açan bilinmeyen bir virüsün yayılmaya başladığını bildirdi. Enstitüye göre, kan emici sivrisinekler tarafından bulaştığı belirlenen virüsün Almanya'da 2011 yılında ortaya çıkan Schmallenberg virüsünü de içeren bir gruba ait olduğu tahmin ediliyor. Mevcut bilgilere göre yeni virüs insanlar için önemli bir enfeksiyon riski oluşturmuyor, ancak yakından takip gerekiyor.

Hastalık vakaları ilk olarak İsviçre ve Fransa'da ortaya çıktı. Temmuz ayında ise özellikle Baden-Württemberg olmak üzere Almanya'nın güneyindeki çiftliklerde de gözlemlendi.

2011'de Schmallenberg virüsü görülmüştü

Almanya'da 2011 yılında ortaya çıkan virüs salgınından 2 bin çiftlikte yüzlerce hayvan etkilenmiş, virüs başta koyunlar olmak üzere hayvanlarda düşük ve sakat doğumlara neden olmuştu. İlk olarak Almanya-Hollanda sınırında Schmallenberg kasabasında ortaya çıktığı için bu adı alan virüs, 2011 yılı Ağustos ve Eylül aylarında süt sığırlarında hipertermi, süt veriminde düşüş ve sulu ishal ile karakterize klinik belirtilerin tespit edildiği bir salgına dönüşmüştü.

Kaynak: İHA

Baden-Württemberg, Hayvanlar, 3. Sayfa, Almanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Sığırları Etkileyen Bilinmeyen Virüs Alarmı - Son Dakika

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