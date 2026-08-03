Trump'tan İran'a 'ikiyüzlü' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, "İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte yenileri planlanıyor, sonra da açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını söylüyorlar" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran-ABD arasındaki müzakere çıkmazına ilişkin açıklama bulundu. İran'ın müzakerelerin başlayacağı yönündeki açıklamasını yalanlaması üzerine Trump, "İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Toplantı talep ediyorlar, bazıları buna 'yalvarıyorlar' diyebilir. Görüşmeler başlıyor, yakın gelecekte yenileri planlanıyor, sonra da açıkça ve gururla hiçbir görüşme yapmadıklarını, hiçbir şey konuşulmadığını ve sadece Umman ile görüştüklerini söylüyorlar" dedi.

"Boğaz tamamen ABD kontrolü altında"

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Trump, "Ardından her zamanki boş laflarını ederek Hürmüz Boğazı'nı kendilerinin yöneteceğini söylüyorlar. Oysa boğaz zaten tamamen ABD kontrolü altında. Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey ulaşamaz ve bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadığı sürece de hiçbir şey ulaşmayacak" dedi.

"Kendilerinin neden olduğu bir soruna çözüm bulmak için aslında görüşmeler yürütüyoruz"

Trump, "İran kabul etmek istese de istemese de, onlarca yıldır kendilerinin neden olduğu bir soruna çözüm bulmak için aslında görüşmeler yürütüyoruz. Bu çok basit, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran Trump'ı yalanlamıştı

Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya aldığını belirtmiş, görüşmelerin bugün başlayacağını söylemişti. Trump, ayrıca İran'ın anlaşmaya varmaması halinde saldırıları istedikleri zaman yeniden başlatabileceklerini ifade etmişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, "Barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok" demişti.