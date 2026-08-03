Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada - Son Dakika
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Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada

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Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, yolcuların da katılmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, minibüsten inen kişilerin saldırısına uğrayarak yere düştü ve tekmelendi. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, yolcularında dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TARTIŞMA, TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA DÖNDÜ

Olay, 2 Ağustos akşam saatlerinde Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmayı sürdürdü. Bu sırada araçlardaki yolcularında dahil olmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

YERDE DE VURMAYA DEVAM ETTİLER

Minibüsten inen kişiler, otomobil sürücüsüne yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen sürücüye, saldırganlar yerde de tekme attı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada - Son Dakika

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