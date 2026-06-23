Aksaklar Köyü'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Aksaklar Köyü'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Aksaklar Köyü\'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
23.06.2026 13:17
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Düzce'de Aksaklar Köyü'nde asfalt serim çalışmaları tamamlandı, ulaşım daha güvenli hale geldi.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Yığılca ilçesine bağlı Aksaklar Köyü'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla birlikte köy sakinleri daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu.

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yığılca ilçesine bağlı Aksaklar Köyü'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma ile köy yolunun ulaşım standardı yükseltilirken, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi hedeflendi. Yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının kent genelindeki köylerde planlanan program doğrultusunda devam ettiği belirtildi. Yetkililer, kırsal mahallelerde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aksaklar Köyü'nde Asfalt Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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