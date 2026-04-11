Aksaray'da Nisan Karı Şaşırttı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Nisan Karı Şaşırttı

11.04.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güzelyurt'ta eksi 2 dereceye düşen hava sıcaklığı, karla birlikte tedirginlik yarattı.

Hava sıcaklığının eksi 2'ye kadar düştüğü Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sabaha karşı yağan kar ile adeta beyaza büründü. Çiçek açmış meyve ağaçları karla kaplanırken, ilçe halkı don tedirginliği yaşıyor.

Aksaray şehir merkezine dün gelen kar yağışı bugün de yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Sabaha karşı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 2'ye kadar düştüğü ilçede çiçek açmış meyve ağaçları da beyaz örtüyle kaplanırken, nisan ayında gelen kar yağışı vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki tarım arazilerini don aldığını belirten vatandaşlar, yine de mutlu olduklarını belirterek, "Bereket yağıyor" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güzelyurt, Aksaray, Tarım, Yağan, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:47:33. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Nisan Karı Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.