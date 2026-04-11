Aksaray\'da Nisan Karı Şaşırttı

Aksaray şehir merkezine dün gelen kar yağışı bugün de yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Sabaha karşı Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 2'ye kadar düştüğü ilçede çiçek açmış meyve ağaçları da beyaz örtüyle kaplanırken, nisan ayında gelen kar yağışı vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki tarım arazilerini don aldığını belirten vatandaşlar, yine de mutlu olduklarını belirterek, "Bereket yağıyor" dedi. - AKSARAY