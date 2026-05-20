Aksaray'da Piknik Uyarısı

Aksaray'da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonları piknik alanları dolup taşarken, piknik ve ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı alanlarda piknikçilere "Çevreyi temiz tutalım" çağrısı yapıldı.

Melendiz Çayı çevresinde piknik alanlarının bulunduğu merkeze bağlı Doğantarla Köyü Muhtarlığı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte köyde artan piknik ve ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle çevre temizliği ve yangın riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Muhtarlık tarafından yapılan açıklamada, köyün doğal güzelliklerinin korunmasının tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğu belirtilirken, "Doğantarla köyünün ırmak kenarları ve piknik alanları hem köy halkı hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için önemli bir dinlenme ve nefes alma alanı. Bu alanların temiz tutulması büyük önem arz ediyor" denildi. Özellikle piknik yapan vatandaşlardan çöplerini doğaya bırakmamaları istenilen açıklamada, piknik sonrasında oluşan atıkların poşetlenerek en yakın çöp konteynerine atılması gerektiği hatırlatıldı. - AKSARAY