Aksu Belediyesi'nden kene ihbarlarına müdahale - Son Dakika
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Aksu Belediyesi'nden kene ihbarlarına müdahale

Aksu Belediyesi\'nden kene ihbarlarına müdahale
21.07.2026 14:45  Güncelleme: 14:48
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Aksu Belediyesi, Yeşilkaraman Yumuk Mahallesi'nde vatandaşların kene ihbarı üzerine ekiplerini bölgeye yönlendirerek ilaçlama çalışması yaptı. Başkan Yıldırım, vatandaş sağlığının öncelik olduğunu vurguladı.

Aksu Belediyesi, Yeşilkaraman Yumuk Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen kene ihbarı üzerine ekiplerini hızla bölgeye yönlendirdi.

Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Aksu Belediyesi, Başkan İsa Yıldırım'ın talimatıyla ekiplerini kısa sürede bölgeye yönlendirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan kene ile mücadele çalışmalarına destek veren Aksu Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla gerekli ilaçlama uygulamasını gerçekleştirdi.

Aksu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında mahallede kene yoğunluğuna karşı gerekli uygulamalar titizlikle tamamlandı.

"Vatandaşımızın sağlığı bizim önceliğimiz"

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, vatandaşların taleplerine hızlı ve çözüm odaklı yaklaşmanın temel hizmet anlayışlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Başkan Yıldırım, "Yeşilkaraman Yumuk Mahallemizde vatandaşlarımızdan gelen kene yoğunluğu talebini dikkate aldık. Bu çalışma normal şartlarda Antalya Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında olsa da hemşehrilerimizin yaşadığı soruna kayıtsız kalmadık. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimizi hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirdik ve gerekli ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, belediyecilik anlayışlarının vatandaş odaklı olduğunu vurgulayarak, "Bizim önceliğimiz görev paylaşımı değil, vatandaşımızın sağlığı ve huzurudur. Aksu Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada hemşehrilerimizin yanında olmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aksu Belediyesi'nden kene ihbarlarına müdahale - Son Dakika

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