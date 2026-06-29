Aksu Belediyesi yangın riskine karşı sahada

Yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıkları ve kuruyan bitki örtüsü yangın riskini yükseltirken, Aksu Belediyesi oluşabilecek tehlikelere karşı ilçe genelinde önleyici çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, yangın riski taşıyan alanlarda yürüttüğü kuru ot temizliği, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarıyla hem doğal yaşam alanlarını hem de yerleşim bölgelerini koruma altına alıyor.

Belirlenen program kapsamında yürütülen çalışmalar, yalnızca bugünün risklerini azaltmayı değil, gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukların da önüne geçmeyi amaçlıyor. İlçe genelinde aralıksız görev yapan ekipler, yangın tehlikesi oluşturabilecek alanları tek tek temizleyerek güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlıyor.

"Doğal değerleri ve yaşamı koruma sorumluluğu"

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yangınla mücadelenin temelinde önceden alınan tedbirlerin bulunduğunu belirterek, belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda doğal değerleri ve yaşamı koruma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yangınla mücadelede en etkili yöntem, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu anlayışla ekiplerimiz ilçe genelinde büyük bir özveriyle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Amacımız sadece kuru otları temizlemek değil; doğamızı, tarım alanlarımızı ve vatandaşlarımızın can ile mal güvenliğini korumak. Önleyici çalışmalarımızı yaz boyunca aralıksız devam edeceğiz."

Hassasiyet çağrısı

Vatandaşların duyarlılığının da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Yıldırım, özellikle anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş kullanılmaması ve çevreye cam şişe ile yanıcı atık bırakılmaması konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. - ANTALYA