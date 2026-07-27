Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediye Başkanlığı koordinasyonunda, dünyanın sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan Akyaka Kadın Azmağı'nda dip temizliği çalışması gerçekleştirildi.

Doğal yaşamın korunması ve su ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, azmak yatağında biriken ve çevre kirliliğine neden olan insan kaynaklı atıklar ekipler tarafından sudan çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Çalışmalar kapsamında plastik, cam, metal ve benzeri atıklar toplanırken, su canlılarının yaşam alanlarının korunmasına katkı sağlandı.

Su kaynaklarına bırakılan atıkların yalnızca görüntü kirliliğine yol açmadığı, aynı zamanda su kalitesini olumsuz etkileyerek ekosistemde yaşayan canlılar için ciddi risk oluşturduğu açıklanırken, Akyaka Kadın Azmağı gibi hassas ve eşsiz doğal alanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının yürüttüğü temizlik çalışmalarıyla sınırlı olmadığı vurgulandı.