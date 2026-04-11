Alaca\'da Kar Yağışı Sürücüleri Mağdur Etti

Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı etkili oluyor. Kar sebebiyle bazı sürücüler yolda kalırken, ekipler küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Çorum'un Alaca ilçesinde hava sıcaklığının yüksek rakımlı bölgelerde sıfırın altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sebebiyle bazı ağır tonajlı araçlar yollarda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri ise kar yağışının ardından küreme çalışması başlattı.
Kar yağışının gece boyunca bölgede etkili olması bekleniyor. - ÇORUM
