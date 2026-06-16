Alaca Şehir Stadyumu yenilenen yüzüyle hizmete açıldı - Son Dakika
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Alaca Şehir Stadyumu yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Alaca Şehir Stadyumu yenilenen yüzüyle hizmete açıldı
16.06.2026 17:21  Güncelleme: 17:23
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Çorum'un Alaca ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Şehir Stadyumu, düzenlenen resmi törenle sporcuların ve halkın hizmetine açıldı. Törende öğrencilere spor malzemeleri de dağıtıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde yenileme çalışmaları tamamlanan Şehir Stadyumu, düzenlenen resmi törenle sporcuların ve halkın hizmetine açıldı.

Alaca İlçe Şehir Stadyumu Alaca Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla tamamlandı. Yenileme projeleri kapsamında, stadyumun sentetik çim zemini tamamen yenilenirken, aydınlatma sistemi de modernize edildi. Yapılan bu çalışmalarla spor tesisi, çok daha konforlu, modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu. Törenin hemen ardından, öğrencilerin spor faaliyetlerine daha etkin katılım sağlaması ve teşvik edilmesi amacıyla ilçedeki lise ve ortaokullara çeşitli spor malzemeleri teslim edildi. Törene AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, İşitme Engelliler Güreş Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz'ün yanı sıra daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, oda başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alaca Şehir Stadyumu yenilenen yüzüyle hizmete açıldı - Son Dakika

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