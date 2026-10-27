Alanya Belediyesi Ahmet Tokuş Bulvarı yenilemesini 2 Kasım\'da başlatıyor

Alanya Belediyesi, Atatürk Caddesi'nin devamı olan sahil yolu Ahmet Tokuş Bulvarı 2. Etap altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları için hazırlıklarını tamamladı. Bilgilendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışmaların 2 Kasım'da başlayacağını belirterek, 30 Nisan'a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Alanya'nın merkezindeki ulaşım ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmalarının ikinci etabı için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, firma temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Özçelik, toplantıda projenin kapsamını, çalışma takvimini ve güzergah boyunca yapılacak düzenlemeleri anlattı. Geçen yıl Türkiye'de bir ilk olan ve Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmalardan edinilen deneyimle bu yıl süreci daha hızlı tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Özçelik, 2 Kasım'da ilk kazmanın vurulacağını söyledi.

Hedef: Sezon başlamadan çalışmaları tamamlamak

Başkan Özçelik, elektrik dağıtım firmasıyla yapılan planlamanın bu takvimde önemli rol oynadığını ifade etti. Yolun sağında ve solunda yapılacak aydınlatma düzenlemeleri ile refüjdeki direklerin yenilenmesi de proje takvimine dahil edildi. Başkan Özçelik, yağışların, çalışmaları aksatmaması halinde dev yatırımın 30 Nisan'a kadar tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Doğalgazdan aydınlatmaya kadar kapsamlı yenileme

Ahmet Tokuş Bulvarı'nda yürütülecek çalışma, asfalt yenilemesinin yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemelerini de kapsıyor. Güzergah boyunca doğal gaz bağlantılarının tamamlanması, elektrik direklerinin yenilenmesi ve kaldırımların büyük bölümünün yeniden yapılması planlanıyor. İşletmelerin önlerinde bisiklet sürücülerinin yaşadığı güvenlik sorunlarına değinen Başkan Özçelik, belirli bir noktada bisiklet yolunun güzergahında düzenleme yapılarak araç geçişinin sağlanacağını, ardından bisiklet yolunun yeniden mevcut güzergahına bağlanacağını açıkladı. Çalışmaların etaplar halinde yürütüleceğini belirten Başkan Özçelik, öncelikle Alanyaspor Store'nin bulunduğu bölümde çalışılacağını, ardından Karayolları Parkı yönüne ilerlenerek yolun iki tarafının sırayla tamamlanacağını bildirdi.

Damlataş'tan Kuyularönü'ne, balıkçılar pazarı'ndan iskele'ye

Alanya merkezindeki yenileme çalışmaları Ahmet Tokuş Bulvarı ile sınırlı kalmayacak. Başkan Özçelik, Damlataş ve Kuyularönü güzergahında da altyapı ve üstyapı çalışmalarının planlandığını belirtti. Balıkçılar Pazarı'nda çöken yol bölümünün onarımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ihale sürecinin ardından çalışmanın kasım ayında başlamasının beklendiğini aktaran Başkan Özçelik, İskele Caddesi'nde altyapı sorunlarının giderilmesi ve peyzaj düzenlemesiyle asfalt yenilemesinin aynı kapsamda ele alındığını söyledi.

"Önümüzdeki 50 yılı düşünerek hareket ediyoruz"

Çalışmalar sırasında vatandaşların günlük yaşamında ve ulaşımda bazı sıkıntılar yaşanabileceğini dile getiren Başkan Özçelik, yapılan işin uzun vadeli hedefini şöyle anlattı:

"Bu çalışmaların amacı, önümüzdeki 50 yıl boyunca aynı altyapı sorunları nedeniyle yolların tekrar tekrar kazılmasının ve bozulmasının önüne geçmek. Geçen yıl gece geç saatlere, hatta sabaha kadar asfalt çalışması yaptık. Bu yıl da planlanan takvime ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçireceğiz. Mayıs ayının başına kadar zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir süre ulaşım güçlükleriyle karşılaşabiliriz. Bunun farkındayız. Ancak bütün bu çalışmaların sonunda daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yolları hizmete sunacağız. Güzergah üzerindeki esnafımızı, hazırladığımız broşürlerle bilgilendirdik. Sizlere de çalışmalar hakkında kendi üyelerinizi, temsil ettiğiniz kesimleri ve vatandaşlarımızı bilgilendirerek sürecin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesine katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum."