Alanya'da 3 ayda 572 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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Alanya'da 3 ayda 572 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı

Alanya\'da 3 ayda 572 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı
22.06.2026 13:54  Güncelleme: 13:58
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Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası'nda 3 ayda 572 litre atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Kampanya, bir önceki yıla göre 2,5 kat artış sağladı.

Alanya Belediyesince düzenlenen Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası kapsamında 3 ayda 572 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı. Kampanya, bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla atık yağ toplanmasıyla dikkat çekti.

Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, doğanın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla yürütülen "Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi" kapsamında düzenlenen Ödüllü Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası başarıyla tamamlandı.

572 litre atık yağ toplandı

25 Şubat 2026 - 25 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyaya 51 çevre duyarlılığı yüksek vatandaş katıldı. Üç aylık süreçte toplam 572 litre bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüm sistemine kazandırıldı. Kampanya kapsamında toplanan atık yağlar, Alanya Belediyesi'nin sözleşmeli olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış bitkisel atık yağ toplama firmasına teslim edildi. Katılımcılara ise teşvik amacıyla her 5 litre atık yağ karşılığında 1 litre yeni bitkisel yağ verildi. 2026 yılı kampanyasında toplanan atık yağ miktarı, 2025 yılına kıyasla yaklaşık 2,5 kat artış göstererek önemli bir başarıya ulaştı.

Çevresel farkındalık artıyor

Kampanya sonuçları, Alanya'da çevre dostu uygulamalara yönelik farkındalığın ve vatandaş katılımının her geçen yıl güçlendiğini ortaya koydu. Geri dönüşüme kazandırılan atık yağ miktarındaki artış, sürdürülebilir çevre yönetimi hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların sahadaki somut yansımalarından biri olarak değerlendirildi.

1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletebilir

Bitkisel atık yağların lavaboya veya kanalizasyon sistemlerine dökülmesi; su kaynaklarının kirlenmesine, altyapı sistemlerinde ciddi sorunlara ve ekolojik dengenin zarar görmesine neden oluyor. Uzmanlar, yalnızca 1 litre atık yağın yaklaşık 1 milyon litre içme suyunu kirletebildiğine dikkat çekiyor. Atık yağlar ayrıca sudaki oksijen seviyesini düşürerek su canlılarının yaşamını tehdit ediyor ve kanalizasyon ile tesisat sistemlerinde tıkanıklıklara yol açabiliyor. Bu nedenle bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanarak lisanslı geri dönüşüm süreçlerine dahil edilmesi büyük önem taşıyor. Alanya Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda atık yönetimi, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ederken, vatandaşların çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim, etkinlik ve kampanyalarını da sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alanya'da 3 ayda 572 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 3 ayda 572 litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı - Son Dakika
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