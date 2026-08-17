Alanya'da Aniden Yağmur İle Sıcak Hava Değişti - Son Dakika
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Alanya'da Aniden Yağmur İle Sıcak Hava Değişti

Alanya\'da Aniden Yağmur İle Sıcak Hava Değişti
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Alanya'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağış hayatı kısa süre olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat etkili olan yağışın ardından hava yeniden güneşli havaya döndü.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 derece, nem oranının ise yüzde 60 seviyelerinde seyrettiği Alanya'da aniden gök gürültülü sağanak yağış meydana geldi. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda günlük yaşamı kısa süreliğine olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bulutlar dağılırken, güneş yeniden kendisini gösterdi. İlçede hava kısa süre içerisinde yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alanya'da Aniden Yağmur İle Sıcak Hava Değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Aniden Yağmur İle Sıcak Hava Değişti - Son Dakika
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