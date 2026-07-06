Antalya'nın Alanya ilçesinde kanalizasyona düşerek mahsur kalan kedi, Alanya Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Oba Mahallesi Oer Erkenschwick Caddesi'nde meydana geldi. Mazgaldan gelen kedi sesini duyan vatandaşlar, durumu Alanya Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen belediye ekipleri, mazgal kapağını açarak kanalizasyon hattına indi. Kısa süren çalışmanın ardından mahsur kalan kedi bulunduğu yerden sağlıklı şekilde çıkarıldı.
Kurtarılan kedi, herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması üzerine yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - ANTALYA
Son Dakika › Çevre › Kanalizasyona düşen kedi belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?