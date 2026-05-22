Alanya'da minik eller toprakla buluştu
Alanya'da minik eller toprakla buluştu

22.05.2026 14:57  Güncelleme: 14:58
Alanya Belediyesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nde Değirmendere İlkokulu öğrencileriyle fide dikimi yaparak çevre bilincini aşıladı. Etkinlikte çocuklara doğa sevgisi ve biyolojik çeşitliliğin önemi anlatıldı.

Alanya Belediyesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında çevre bilincini erken yaşta aşılayan anlamlı bir etkinliğe imza attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, Değirmendere İlkokulu öğrencileri toprakla buluşarak doğa sevgisini uygulamalı olarak öğrendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Merkez Şantiyesi'nde gerçekleştirilen fide dikim etkinliğine; Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Değirmendere İlkokulu Müdürü ve 3. sınıf öğrencileri katılım sağladı. Uzman ekiplerin rehberliğinde kendi fidelerini toprakla buluşturan minik öğrenciler, gün boyu hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.Çocuklarda çevre bilincini kalıcı hale getirmeyi amaçlayan etkinlikte, biyolojik çeşitliliğin dünya için taşıdığı önem vurgulandı. Öğrencilere, doğadaki tüm canlıların birbiriyle kusursuz bir uyum içinde yaşadığı ve bu ekosistemi korumanın insanlığın en büyük sorumluluklarından biri olduğu anlatıldı. Doğayı korumanın ve kentsel yeşil alanları artırmanın önemine dikkat çekildi.

Yöresel lezzetler eşliğinde fide hediyesi

Fide dikim işlemlerinin ardından çocuklara, Alanya'nın geleneksel lezzeti olan 'S pastası' ile coğrafi işaret tescilli fıstıklı limonata ikram edildi. Öğrencilerin kendi elleriyle diktikleri fideler, doğa sevgisinin kalıcı bir anıya dönüşmesi amacıyla saksılarıyla birlikte çocuklara hediye edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Eğitim, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

