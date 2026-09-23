Alanya\'da sabah deniz üzerinde beliren hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti

Alanya'da sabah deniz üzerinde beliren hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Alanya'da sabah saatlerinde İncekum Halk Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum meydana geldi. Kıyıya ulaşmadan etkisini kaybeden hortum, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini çekti.
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında sabah saatlerinde oluşan hortum, bir süre deniz üzerinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Sabah saatlerinde İncekum Halk Plajı açıklarında deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Denizin üzerinde belirgin şekilde yükselen hortum, bir süre etkisini sürdürdü. Hortumun kıyıya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kaybolduğu görüldü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?