Alanya’daki orman yangınında mücadele ikinci gününde: Bölge dron ile görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'nde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçrayan orman yangınında söndürme çalışmaları ikinci gününde de aralıksız devam ediyor. Alevlerle mücadele eden ekiplerin çalışmaları ve yangının etkili olduğu alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD, jandarma ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına gün içerisinde 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla hava araçlarının çalışmaları sona ererken, karadan söndürme faaliyetleri gece boyunca aralıksız sürdürüldü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Sapadere Mahallesi'ndeki yangın, Fakırcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden devreye girerken, ekiplerin hem havadan hem de karadan yoğun müdahalesi ikinci günde de devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde 95 kara aracı ve 320 personelin yanı sıra AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler katılıyor. Jandarma'ya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesi dron ile görüntülendi

Öte yandan, yangın bölgesi dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan duman, zaman zaman yükselen alevler ile ormanlık alanda konuşlanan çok sayıda ekibin söndürme çalışmaları yer aldı. Ekiplerin, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için bölgede yoğun mücadeleyi sürdürdüğü öğrenildi.