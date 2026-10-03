Alanya Mahmutlar'da sağanak, Cumartesi Pazarı'nı su altında bıraktı, rögarlar tıkandı - Son Dakika
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Alanya Mahmutlar'da sağanak, Cumartesi Pazarı'nı su altında bıraktı, rögarlar tıkandı

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Alanya Mahmutlar\'da sağanak, Cumartesi Pazarı\'nı su altında bıraktı, rögarlar tıkandı
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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sabah etkili olan sağanak, rögarların tıkanmasıyla Cumartesi Pazarı'nda su baskınına neden oldu. Pazarcılar tezgahlarını korumaya çalışırken tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açtılar, belediyeden dönüş alamadıklarını belirttiler.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağış, Mahmutlar Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nda hayatı olumsuz etkiledi. Rögarların tıkanması sonucu pazar yeri adeta göle döndü.

Alanya'da sabah saatlerinde kısa sürede etkisini artıran sağanak, Mahmutlar Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı'nda su baskınına neden oldu. Yağışla birlikte pazarın eğimli bölümünden gelen su, beraberinde kağıt, poşet ve sebze atıklarını da sürükleyerek rögarların bulunduğu noktada birikti. Rögarların kısa sürede tıkanmasıyla pazar alanında su seviyesi yükseldi.

Tezgahlarını sabahın erken saatlerinde kuran pazarcı esnafı, ürünlerini ve tezgahlarını sudan korumaya çalışırken, bazı tezgahların bulunduğu bölümler adeta su altında kaldı. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Pazarcılar tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

"Herkes ıslandı"

Pazarcı esnafı Celal Yaşar (52), yağış sırasında yaşananları anlattı. Pazarın eğimli olması nedeniyle suyun belirli bir noktada toplandığını belirten Yaşar, "Önce normal yukarıdan su gelmeye başladı. Pazarın eğimli olduğu nokta burada olduğu için üzerindeki kağıtlar, poşetler, sebze parçaları ve ne varsa buraya geldi. Rögar yeterli olmadığı için çok çabuk orayı kapattı. Ondan sonra burada aşırı derecede su birikti. Yolun öbür tarafına geçecek şekilde su oldu. Burada bayağı insan ıslandı. Ayakkabılarından içeri su girdi, çorapları ve üstleri ıslandı. Yağmur bitene kadar bu devam etti" dedi.

Yaşar, yağışın ardından pazarcıların da tıkanan bölümü açmak için kendi imkanlarıyla çalışma yaptığını belirterek, "Yağmurdan sonra buradaki pazarcı arkadaşlar gittiler, soyunarak, yarı şortla falan orayı aşmaya çalıştılar. En son açıldı. Belediye Çözüm Masası'nı aradık ancak herhangi bir cevap alamadık. Bize dönmediler. Kendi imkanlarımızla hallettik, hiç kimse gelmedi" diye konuştu.

Kısa sürede etkisini gösteren sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini güneşli havaya bıraktı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Alanya Mahmutlar'da sağanak, Cumartesi Pazarı'nı su altında bıraktı, rögarlar tıkandı - Son Dakika
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